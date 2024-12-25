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Türkiye
TRT Haber 25.12.2024 00:00

Meteoroloji 17 ili 'turuncu' ve 'sarı' kodla uyardı

Bugün beklenen kuvvetli yağış ile yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle 3 il için turuncu, 14 il için sarı uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji 17 ili 'turuncu' ve 'sarı' kodla uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın Antalya, Muğla ve Isparta için çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarda, ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ayrıca, kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen Adana, Bolu, Burdur, Eskişehir, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Karaman, Karabük, Osmaniye  "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.


 

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