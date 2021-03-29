Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 21:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümraniye'de binanın istinat duvarı çöktü: 4 araç yuvarlandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Ümraniye'de 14 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü. Sokak üzerinde park halinde bulunan 4 araç bahçe boşluğuna düştü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, araçlar vinç yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Akşam saatlerinde Armağanevler Mahallesi Narlı Sokak'ta istinat duvarı çöktü.
Burada park halinde bulunan 4 araç, çöken duvarla bina arasında oluşan boşluğa düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis güvenlik şeridiyle bölgeye girişleri kapatırken, getirilen vinç yardımıyla araçlar bulundukları yerden çıkarıldı.
Öte yandan çöken duvardan kopan parçalar, bir evde de hasara neden oldu.
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