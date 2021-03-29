Akşam saatlerinde Armağanevler Mahallesi Narlı Sokak'ta istinat duvarı çöktü.

Burada park halinde bulunan 4 araç, çöken duvarla bina arasında oluşan boşluğa düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis güvenlik şeridiyle bölgeye girişleri kapatırken, getirilen vinç yardımıyla araçlar bulundukları yerden çıkarıldı.

Öte yandan çöken duvardan kopan parçalar, bir evde de hasara neden oldu.