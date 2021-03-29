Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 18:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yarın için planlanan bazı seferler yapılamayacak.
Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00 seferlerinin yapılacağı, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferlerinin yapılacağı duyuruldu.
Diğer seferlerin ise olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiği belirtildi.
Etiketler: Fırtına
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