İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre yaklaşık 1 yıldır inşası duran "Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı"nın yapım çalışmalarına yeniden başlandı.

Hattın, 2022 yılında bitirilmesini ön görülüyor.

Ağustos ayında atılan imza ile hatla ilgili finansal anlamdaki sorunun büyük bir kısmının aşıldı.

İstanbul'da halen 154 kilometre aktif metro hattı bulunuyor. Bunun toplu taşımadaki oranı yüzde 18. Kentte 222 kilometrelik metro çalışması da devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber