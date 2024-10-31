Çok Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 31.10.2024 11:40

UMKE'den deprem tatbikatı: Deniz yolu ile tahliye planı oluşturuldu

Yalova'da UMKE tarafından olası bir depremde hasta nakil ve müdahalesi için tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta, arabalı feribot içerisine hem 10 çadır kurulumu için hem de kurulan çadırlarda aynı anda 500-750 hastayı tedavi ederek nakletmek üzere planlama yapıldı.

UMKE'den deprem tatbikatı: Deniz yolu ile tahliye planı oluşturuldu

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, UMKE ekipleri tarafından Yalova'da, İDO Feribot İskelesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat çerçevesinde 60 görevli tarafından 4 çadır hastane, 4 dakikada kuruldu. Tam teşekküllü hastaneleri aratmayan çadırlara ilk yardım ve müdahale malzemeleri yerleştirilirken, UMKE gönüllüleri tatbikatta çadırların feribota nasıl kurulması gerektiğinin de planını yaptı. Ekipler, feribot içerisine kurulan çadırlarda aynı anda toplamda 500 ile 750 hastayı tedavi ederek, nakletmek üzere plan oluşturdu. Feribot içerisine hem 10 çadır kurulumu için hem de 1 çadırdan ortalama 48-50 hastanın sedyelerle tahliyesini gerçekleştirmek için planlama yapıldı.

UMKE'den deprem tatbikatı: Deniz yolu ile tahliye planı oluşturuldu

"750 hastanın tahliyesini planlıyoruz"

Tatbikatın amacının, olası bir depremde, maksimum düzeyde yaralının sağlıklı bir şekilde tahliyesi olduğunu söyleyen Yalova İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Sorumlusu Mustafa Ülker, "Bu tatbikatı deniz vasıtasıyla gerçekleştirmek üzere plan var. Bu plan dahilinde, İDO'da bulunan bir arabalı vapurun içerisine, yaklaşık 500 vakayı aynı anda tedavi ederek, nakletmek üzere birtakım planlar yapıyoruz. Çadırlarımızın şekillerini ve son halini gerçekleştirerek bir plan oluşturacağız. Şu anki tatbikat, bu çadırların nasıl kurulacağına yönelik yapmış olduğumuz bir çalışma. Bu çadırları dikine mi yoksa yatay mı kurmamız bizim için, daha fazla hasta taşımamızı sağlayacak, bunu deneyerek planımıza dahil edeceğiz. Şu an yatay olarak tahliye çadırı kurduk. Birazdan dikey olarak da bunu tatbik edip, bakacağız. Maksadımız, 10 tane çadırı buraya sığdırmak. 1 çadırda da ortalama 48-50 hastanın sedyelerle tahliyesini sağlamaya çalışacağız. 250 tane de yeşil kodlu dediğimiz, yürüyebilen ama tahliyesi gereken hasta veya yaralıyı da yine üst taraftaki misafir alanında tahliye etmeyi planlıyoruz. Ortalama 500 ile 750 hastanın tahliyesini planlıyoruz" dedi.

UMKE'den deprem tatbikatı: Deniz yolu ile tahliye planı oluşturuldu

"Kurulumu 4 dakika içinde yapıyoruz"

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Dr. Eyyüp Altınkıran da olası bir depremde, kentin uzun bir sahil bandına sahip olmasının, deniz yoluyla tahliye için avantaj oluşturacağına dikkat çekerek, "İlimizin coğrafi konumu olarak, uzun bir sahil bandına sahip olması sebebiyle, bunu bir avantaja çevirerek, sahilden deniz yoluyla hasta naklini gerçekleştirmek üzere İDO ve Liman Başkanlığı'yla beraber, deniz otobüslerinde çadır hastanelerimizi kurarak, buralardan hasta nakillerini gerçekleştirmek üzere planlamalarımızı yapmaktayız. Toplamda 8 ekibimiz, 60 personelimizle beraber bu tatbikatı icra ediyoruz. İlimizde de 70'in üzerinde UMKE gönüllümüz mevcut. Elimizdeki seyyar hastanelerimizin kurulumunu 4 dakika içinde gerçekleştirebilmekteyiz. Bu hastanelerimiz tam teşekküllü hastanelerde bulunan, teknik donanıma sahip. Her türlü tedaviyi burada gerçekleştirebilmekteyiz" diye konuştu. 

ETİKETLER
Deprem UMKE Yalova
Sıradaki Haber
16 bin hektarı aşkın alanda ağaçlandırma yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:18
Kremlin: Google’a verilen 20 desilyon dolarlık ceza sembolik ögeler içeriyor
13:20
Mobilya yüklü tırdan 20 kilo uyuşturucu çıktı
13:12
Bu hafta 3'ü yerli 7 yeni film vizyona girecek
13:16
Sinema seyircisi sayısı 24 milyonu aştı
13:09
Araştırma: İklim değişikliği son 20 yıldaki şiddetli hava olaylarının yoğunluğunu artırdı
13:03
2025'te KOBİ'lerin ihracatında rekor bekleniyor
Türk Kızılaydan Anıtkabir'e ziyaret
Türk Kızılaydan Anıtkabir'e ziyaret
FOTO FOKUS
Burdur'da ilk kez vaşak gören avcıların ilginç diyaloğu kamerada
Burdur'da ilk kez vaşak gören avcıların ilginç diyaloğu kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ