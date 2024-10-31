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Türkiye
İHA 31.10.2024 11:32

Burdur'da ilk kez vaşak gören avcıların ilginç diyaloğu kamerada

Burdur’da av yasağının kalkmasının ardından avlanmaya çıkan vatandaşlar araçlarıyla arazide gezerken vaşak ile karşılaştı. İlk kez vaşak gören vatandaşların tepkisi kameralara da yansıdı.

Av yasağının kalkmasının ardından avcılar da izin verilen günlerde ve bölgelerde avlanmaya başladılar. Hafta sonu Antalya’dan Burdur’a gelen Ali Teke ve arkadaşları arazide ilerlerken bir vaşak ile karşılaştı. Araç içinde hareket halindeyken yanlarında koşan vaşağı gören Ali Teke ve arkadaşları, bu anları kameraya kaydettiler.

"Vaşağa ekmek atalım mı?"

Görüntülerde araçta bulunan biri yanlarından koşan vaşak için “Hasta galiba” yorumu yaparken bir diğeri ise ona cevap olarak “Yok ya hasta değil enik o baksana ekmek atalım mı”? diyerek vaşağa el salladı.

"İlk başta kedi sandık sonra vaşak olduğunu anladık"

Görüntüyü çeken Ali Teke gördükleri hayvanı ilk başta kedi sandıklarını ancak sonradan vaşak olduğunu anladıklarını söyleyerek; “Daha önce hiç vaşak görmemiştim doğada. Çok güzel bir görüntüsü vardı. Bizim için de güzel bir an oldu. Bize 100 metre kadar uzaklıktaydı. Burdur’da gezintiye çıktığımız o bölgede önceden su varmış ama şimdi su akmayınca hayvan susuz kalmış olabilir. Su arıyor gibiydi çünkü. Biz yanımızdaki ekmekleri attık ona daha sonra o bizden uzaklaştı. Biz hasta olduğunu düşündük ilk başta biraz zayıftı hayvan. Sonrasında baktık hareketlenmeye başladı. Yürürken biraz çektik, ekmek falan attık ama büyük bir ihtimalle susuz kaldı diye düşünüyoruz.” dedi.

"Nesli tükenmekte olan bu hayvanları öldürmesinler"

Vatandaşların doğada karşılaştıkları nesli tükenmekte olan bu hayvanları öldürmemeleri konusunda da uyarıda bulunan Ali Teke; “İlk defa bu şekilde bir vaşağa rastladım Daha önce hiç denk gelmemiştim. Zaten nesli de tükenmekte olan bir hayvanmış. Biz onu görünce eğlendik yani neşemiz yerine geldi. Bu hayvanların yaşamına dikkat edilmesi gerekiyor. İnsanlar bu tür hayvanları kedisine, köpeğine, ineğine zarar veriyor diye öldürmek istiyorlar. Öldürmesinler bu hayvanlar üreyip çoğalsın. İnsanlarımız biraz daha dikkatli olsunlar. Zaten çok zararsız bir hayvan bizim gördüğümüz kadarıyla.” şeklinde konuştu.

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