Uludağ’da yürüyüşe çıkıp kaybolan 2 arkadaş bulundu

Bursa Uludağ'a gezmek için çıkan 5 kişilik arkadaş grubundan 3'ü teleferikle dönerken Eyüp K. ile Murat A. Sarıalan mevkiinden yürüyerek inmek istedi.
Bir süre sonra ormanlık alanda yollarını kaybeden 2 arkadaş, cep telefonlarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yollarını bulamadıklarını belirterek yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kayıp kişilerin cep telefonlarından alınan son sinyalle konumu belirleyerek bölgede arama çalışmaları başlattı.
Ekiplerce sabah saatlerinde bulunan 2 arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.