Parçalı Bulutlu 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.10.2025 06:29

Uludağ’da yürüyüşe çıkıp kaybolan 2 arkadaş bulundu

Uludağ’da yürüyüşe çıkan 2 arkadaş ormanlık alanda kayboldu. Ekipler, arama çalışmaları sonunda kayıp 2 kişiyi buldu, sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.

Uludağ’da yürüyüşe çıkıp kaybolan 2 arkadaş bulundu
[Fotograf: İHA]

Bursa Uludağ'a gezmek için çıkan 5 kişilik arkadaş grubundan 3'ü teleferikle dönerken Eyüp K. ile Murat A. Sarıalan mevkiinden yürüyerek inmek istedi.

Bir süre sonra ormanlık alanda yollarını kaybeden 2 arkadaş, cep telefonlarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yollarını bulamadıklarını belirterek yardım istedi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kayıp kişilerin cep telefonlarından alınan son sinyalle konumu belirleyerek bölgede arama çalışmaları başlattı.

Ekiplerce sabah saatlerinde bulunan 2 arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Bursa
Sıradaki Haber
Ormandan topladıkları mantar çifti hastanelik etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:10
Grand Kartal Otel yangını davasında 3. duruşma
10:08
Brent petrolün varili 65,57 dolardan işlem görüyor
10:08
İşsizlik rakamları açıklandı
09:54
FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
09:42
Ticaret Bakanlığı ve TÜİK personel alacak
09:37
Kar payı geliri olup vergi vermeyenler tespit edildi
İsrail'in Gazze'de tahrip ettiği mezarlıktaki cenazeler yeniden defnedildi
İsrail'in Gazze'de tahrip ettiği mezarlıktaki cenazeler yeniden defnedildi
FOTO FOKUS
Yüzyılın Konut Projesi'nde örnek daireler görüntülendi
Yüzyılın Konut Projesi'nde örnek daireler görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ