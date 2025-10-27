Açık 9ºC Ankara
Türkiye
AA 27.10.2025 02:27

Keçiören'de uyuşturucu operasyonunda polis memuru silahla yaralandı

Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir polis memuru silahla yaralandı.

Keçiören'de uyuşturucu operasyonunda polis memuru silahla yaralandı
[Fotograf: AA]

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi 856. Sokak'ta uyuşturucu satıcısı Muhammed Furkan K.'yı takibe aldı.

Takip edildiğini fark eden şüpheli silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu polis memuru Ahmet Y. yaralandı.

Ahmet Y., karşı ateşle şüpheli Muhammed Furkan K.'yı etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı polis memuru ve şüpheli Ankara Etlik Şehir Hastanesine kaldırılırken, şüphelinin yanında olayda kullandığı silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

