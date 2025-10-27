Kırıkkale'de refüje çarpan otomobil takla attı: 1'i ağır 2 yaralı

Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerinde, V.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı.
Kazada, sürücü ile araç içerisinde bulunan M.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu, Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan M.A.’nın ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.