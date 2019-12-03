Çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ve Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT) ekiplerinden oluşan 200'e yakın kişi katılıyor.

Ekiplere, gündüz saatlerindeki çalışmalarda Bursa Jandarma Komutanlığına ait helikopter de havadan keşif yaparak destek verdi.

Bölgede 40 saati aşkın süredir devam eden çalışmalarda Mert Alpaslan ve Efe Sarp'a ait herhangi bir iz ya da bulguya rastlanmadı.

Bu arada AFAD ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekiplerince Uludağ 1. oteller bölgesinde kriz masası oluşturuldu. Birbirlerini dinlendirerek hareket eden ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekiplerin iletişiminin kesilmemesi için arama yapılan bölgelere seyyar baz istasyonları sevk edildi.

"Bölgeye helikopter ve insansız keşif uçağı gönderildi"

Havanın kararmasıyla bölgeye Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Skorsky tipi helikopter ve insansız keşif uçağı gönderildi.

Çalışmaların hava şartlarına bağlı olarak sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan sabah saatlerinde Uludağ'a gelen kayıpların aileleri, umutla kendilerine verilecek sevindirici haberleri bekliyor.

Uludağ'da kaybolan kişileri bulmak için seyyar baz istasyonları konuşlandırıldı

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, pazar günü Mert Alparslan ve Efe Sarp'ın kaybolduğu ihbarı üzerine, birinci ve ikinci oteller bölgesi ile Çobankaya ve Sarıalan mevkilerinde yapılan kontrollerde, bu kişilere ulaşılamadığı anımsatıldı.

Aynı gün dağcıların kamp kurabileceği bölgelere bakıldığı ve bu kişilere ait herhangi bir otel kaydının bulunmadığı aktarılan açıklamada, pazartesi günü saat 09.00'dan itibaren jandarma, AFAD, sivil arama kurtarma ekipleri ve bir helikopterle göller bölgesinde arama çalışmalarına devam edildiği anlatıldı.

Her iki kişinin de cep telefonuna ulaşılamadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mert Alparslan'ın son sinyal bilgisinin 1 Aralık 2019 günü saat 14.24 itibarıyla Yenişehir ilçesi orman gözetleme kulesi baz istasyonu, Efe Sarp'ın son sinyal bilgisinin 1 Aralık 2019'da saat 09.00 itibarıyla Kirazlı 1'inci oteller bölgesinde olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine valiliğimiz tarafından, kaybolan şahısların cep telefonlarından teknik takip yapmak amacıyla Vodafone ve Turkcell GSM operatörleri seyyar mobil baz istasyonları bölgeye konuşlandırılmıştır."

Bugün saat 07.00'den itibaren jandarma keşif uçağı, bir helikopter ve 178 personelle faaliyetlere devam edildiği belirtilen açıklamada, saat 18.55 itibarıyla bir jandarma keşif uçağının daha havadan arama çalışmalarına katıldığı kaydedildi.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan 31 yaşındaki Mert Alpaslan ve 37 yaşındaki Efe Sarp bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuştu.

Alpaslan ve Sarp'a telefonla ulaşamayan ailelerinin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine dün arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kaynak: AA