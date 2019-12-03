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Tunceli'de devrilen askeri araçtaki 13 asker yaralandı03 Aralık 2019 Salı 18:35 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 18:37
Tunceli'de askeri aracın devrilmesi sonucu 13 asker yaralandı. Tedavileri süren askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Görevden dönen askerleri taşıyan zırhlı araç, Tunceli-Pülümür kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 13 asker, bölgeye sevk edilen ambulanslar ile Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı askerlerden biri askeri helikopter ile Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Tedavileri süren askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Tunceli Askeri araç devrildi Tunceli-Pülümür kara yolu