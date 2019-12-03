Karadağ'ın başkenti Podgorica'da, Özel Eğitim Merkezi bünyesindeki kütüphanenin açılışına Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, TİKA Karadağ Koordinatörü Muhammed Ünal ve Özel Eğitim Merkezi Müdürü Mirjana Popovic katıldı.

Büyükelçi Songül Ozan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Karadağ'da 330 proje hayata geçirdiğini hatırlattı. Ayrıca, dünyadaki tüm insanların eşit olduğunu ve engelli bireylerin de bu eşitliğin içerisinde yer aldığını vurguladı.

TİKA Koordinatörü Muhammed Ünal ise, merkezde eğitim gören öğrencilerin hayat dolu olduklarına dikkati çekerek, merkezdeki tüm çalışanlara hassasiyetleri için ayrıca teşekkür etti.

Merkez Müdürü Popovic kütüphanenin çok amaçlı bir salon gibi de kullanılacağını belirterek, "Burada konferans ve çalıştaylar da düzenleyeceğiz. Öğrencilerimizin film izlemesi için de bir alan oluşturacağız" dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde açılan kütüphaneyi de bünyesinde barındıran Özel Eğitim Merkezi, Karadağ'daki engelli çocukların eğitim ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kaynak: AA