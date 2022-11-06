Uludağ'ın zirve bölgesinden paraşütçü Erol Aslantaş ve Oğuz Sipahi , hava koşulları kötüleşince Çiftseneber mevkisinde mahsur kaldı..

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle bulundukları konumdan hareket edemeyen iki paraşütçü, durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Bursa Uludağ’da iki paraşütçü mahsur kaldı. Arama kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, paraşütçülere ulaştı. Detayları @trthaber muhabiri Ferhat Özkaner aktardı.https://t.co/ppn2rCH7cR pic.twitter.com/CHAGKoDruG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 6, 2022

Bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, NAK Arama Kurtarma ve ANDA ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 30 kişilik ekip, Osmangazi ilçesi kırsal Büyükdeliler Mahallesi'nde koordine olarak patika yollardan Aslantaş ve arkadaşına ulaşmaya çalıştı.

Çalışmaların sonucunda ekipleri paraşütçülere ulaştı. Mahsur kalan sporcular ekipler tarafından bulundukları yerden kurtarıldı.

Paraşütçülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"Uçmadık, aşağı inemedik"

Paraşütçülerden Erol Aslantaş, gazetecilere, ekiplerin kendilerine ulaştığında sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Yamaç paraşütü yapmadıklarını, aşağı inerken yanlış bir rota seçiminden dolayı mahsur kaldıklarını belirten Aslantaş, şöyle konuştu:

"İnmemeyi tercih ettik. Çünkü bizim için güvenli değildi. Arama kurtarma ekiplerinden destek bekledik. Bize olay yerinden ayrılmamamız gerektiğini söylediler. Terk etmeyip konumumuzu koruduk. Ekipler sağ olsunlar yanımıza geldi ve güvenli bir şekilde aşağıya indirdiler. Uçuş yapan arkadaşlarımız vardı. Biz yapmamayı tercih ettik. Daha güvenli bir yerden uçuş yapmak için aşağı inerken yanlış bir rota seçtik. Çok dik bir yerde kaldık. Dağcılık tecrübemiz olmadığı için inişi yapmamayı tercih ettik ve yetkililerden yardım istedik. Biz uçmadık, aşağı inemedik. Sağlık durumum iyi, ekiplere teşekkür ederim."

Oğuz Sipahi ise bir spor aktivitesi olarak gittiklerini ve mahsur kaldıklarını ifade ederek, "Kaldık, inemedik. Ekiplere teşekkür ederim. Bayağı soğuktu. Taşlardan bir ev yaptık. Sığınacak bir yer yaptık. Paraşütümüzün çantasını açıp, içine girdik. Erol hocamla yan yana bekledik" dedi.