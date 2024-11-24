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Türkiye
AA 24.11.2024 13:29

Uludağ'da kar kalınlığı 53 santimetreye ulaştı

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor.

Uludağ'da kar kalınlığı 53 santimetreye ulaştı

Her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Uludağ'da yağış nedeniyle Oteller Bölgesi ve kayak pistleri karla kaplandı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünün verilerine göre, kar kalınlığının 53 santimetreye ulaştığı Uludağ'da yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor.

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Jandarma araçlarda zincir bulunup bulunmadığını denetliyor

Yoğun sisin de hakim olduğu bölgede görüş mesafesi yer yer 50 metreyi buldu.

Uludağ'da kar kalınlığı 53 santimetreye ulaştı

Jandarma ekipleri, Uludağ'a gitmek isteyen sürücülerin araçlarında zincir bulunup bulunmadığını denetliyor. Kış lastiği bulunmayan ve zincir takılı olmayan araçların Oteller Bölgesi'ne geçişine izin verilmiyor.

Ayrıca, Bursa kent merkezi ile Uludağ arasındaki yolda kar küreme araçlarıyla yol açma ve tuzlama çalışması sürüyor.

Kayak merkezini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler kar üstünde oyunlar oynadı.

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