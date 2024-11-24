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Türkiye
AA 24.11.2024 13:08

Nevşehir-Aksaray kara yolu ulaşıma kapandı

Nevşehir-Aksaray kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Nevşehir-Aksaray kara yolu ulaşıma kapandı
[Fotograf: AA]

Gece saatlerinde başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü Nevşehir'de, kar kalınlığının 10 santimetreyi geçmesiyle trafikte aksamalar yaşandı.

Karayolları 67. Şube Şefliği ekiplerince temizlik ve küreme çalışmasının yapıldığı Nevşehir-Aksaray kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

AFAD'dan 50 ile meteorolojik uyarı
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Kent çıkışında yolu kapatarak sürücüleri Niğde yoluna yönlendiren polis ekipleri, anons yaparak sürücüleri uyardı.

Nevşehir-Aksaray kara yolu ulaşıma kapandı

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

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