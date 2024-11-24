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Türkiye
AA 24.11.2024 12:59

AFAD'dan 50 ile meteorolojik uyarı

AFAD, yurdun büyük bölümü için "turuncu" ve "sarı" kod ile yağış uyarısı verdi.

AFAD'dan 50 ile meteorolojik uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre, bugün itibarıyla 30 şehre "sarı", 20 şehre "turuncu", yarın ise 16 şehre "sarı", 13 şehre "turuncu" kodla yağış uyarısı verildiği belirtildi.

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AFAD tarafından SMS gönderildi

Turuncu yağış uyarısı verilen illerde yaşayanlara AFAD tarafından SMS gönderildiği, illerdeki ses ve anons sistemleri aracılığıyla bilgilendirme yapıldığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Turuncu ve sarı uyarı verilen illerimizde toplam 6 bin 747 personel, 2 bin 853 araç görev yapmaktadır. Kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları, enerji kesintisi yaşanan noktalardaki çalışmalar kesintisiz devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına, yükseklerde buzlanma, don ve tipiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

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