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Türkiye
AA 24.11.2024 12:54

Yurdun doğusu için kar ve sağanak uyarısı

Yurdun doğu bölgesindeki bazı iller için kar ve kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Yurdun doğusu için kar ve sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, doğu bölgelerde görülecek yağışlar, bu akşam saatlerinden itibaren Bingöl, akşam saatlerinden sonra Erzurum, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleriyle Kars ve Ağrı'nın batı, Van'ın güney ve Artvin'in iç kesimlerinde kuvvetli olacak.

Karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışlar Siirt ve Şırnak'ın batısında ise kuvvetli sağanak olarak görülecek.

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Buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağışlar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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