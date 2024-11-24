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Türkiye
AA 24.11.2024 12:27

Sivas'ta 35 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

Sivas'ta 35 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
[Fotograf: AA]

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, merkez-Kurtlapa il yolu, Soğuk Çermik-Doğanşar il yolu, Ortakent-Koyulhisar il yolu ile Şarkışla-Yıldızeli kara yolu kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapandı.

Yıldızeli-Tokat kara yolu ise yoğun kar yağışı nedeniyle çift yön olarak çekici trafiğine kapatıldı.

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Sürücülere "dikkatli olun" uyarısı

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada ise il genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 35 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığı belirtildi.

Açıklamada, sürücülerden uyarıları dikkate alarak tedbirli olmaları istenildi.

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