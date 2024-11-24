Konya'da ulaşıma kar engeli: Yollar trafiğe kapatıldı

Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle ulaşımda yer yer aksamalar meydana geldiği ve bazı yolların tamamen araç trafiğine kapalı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Konya-Ankara kara yolunda Konya-Altınekin arası, Konya-Aksaray kara yolunun tamamı, Konya-Adana yolunda Konya-Karapınar arası, Konya-Antalya kara yolunda Konya-Seydişehir arasının her iki istikamette ve tüm araç trafiğine kapalı olduğu duyuruldu.

Bazı yollar açıldı

Valilikten yapılan açıklamada, meydana gelen aksamaların bazı yollarda giderildiği bildirildi.

Açıklamada, Konya-Ankara kara yolunun Konya-Altınekin bölümü, Konya-Afyonkarahisar kara yolu ile Konya-Antalya kara yolunun Konya-Seydişehir kısmının her iki istikamette araç trafiğine açıldığı belirtildi.

"Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın"

Kenti il dışına bağlayan diğer yolların trafiğe açık olduğu ifade edilen açıklamada, ortaya çıkan olumsuz hava koşulları sebebiyle vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi.

Konya Valisi İbrahim Akın'ın Konya İl AFAD Merkezinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili afet grupları temsilcileri ile koordinasyon çalışmalarını yürüttüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde yer yer etkili olan tipi, fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların durumu, vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve acil müdahale gerektiren durumlara yönelik çalışmalar 3 bin 228 personel 1093 araç ile devam etmektedir."