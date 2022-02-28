Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 12:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da vurulan gemi Yalova açıklarına demirletildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ukrayna açıklarında füze isabet eden Japon kargo gemisi, Yalova açıklarına demirletildi.
Füze isabet eden Japon firmaya ait "Namura Queen" adlı kargo gemisi, Yalova açıklarına demirletildi.
İstanbul Boğazı'ndan geçen 229 metre uzunluğunda ve 47 bin 167 groston ağırlığındaki Panama bandıralı gemi, gece saatlerinde Yalova açıklarına ulaştı.
Çiftlikköy sahiline yakın bir alanda demirletilen gemi gün içinde onarım için Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki Beşiktaş Tersanesi'ne alınacak.
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