Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da iki minibüs çarpıştı: 11 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Germencik ilçesinde iki minibüs çarpıştı. Yaşanan kazada 11 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsü ile 10 belediye personelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Atatürk Caddesi'nde Alper Söylemez yönetimindeki belediye personelini taşıyan minibüsle aynı yönde ilerleyen Atanır Güneş idaresindeki minibüs çarpıştı.
Kazada devrilen minibüsteki sürücü Söylemez ile 10 belediye personeli yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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