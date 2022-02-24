Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 07:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ukrayna uçak seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebiyle Türk Hava Yolları'nın bugünkü tüm Ukrayna seferleri iptal edildi.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla THY'nin bugünkü Ukrayna seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Ekşi, "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" sözlerini kullandı.
Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) February 24, 2022
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