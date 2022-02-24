Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 04:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yakalanan 33 düzensiz göçmen, Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve otobüs terminali civarında grup halinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, 33 düzensiz göçmeni kıyı kesiminde yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Etiketler: Çanakkale Düzensiz Göçmenler
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