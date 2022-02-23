Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 22:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da hava destekli "huzur" uygulaması
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da, 'Yeditepe Huzur' denetimi gerçekleştirildi. Çok sayıda ekibin katıldığı uygulamaya, bir helikopter de havadan destek verdi.
Küçükçekmece’de akşam saatlerinde başlatılan huzur uygulamasına özel harekat timleri de katıldı.
Ekiplere, bir polis helikopteri havadan destek sağladı.
26 ayrı noktada gerçekleştirilen kontrollere, 520 personel katıldı.
Uygulamaya narkotik köpekler de katıldı
Narkotik köpekleri yardımı ile otomobiller arandı. Taşıtlar tek tek kontrol edildi.
Gerekli evrakı bulunmayan sürücülere idari işlem uygulandı.
Şüphe duyulan kişilere ise Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.
Etiketler: İstanbul
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