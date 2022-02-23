Hakan Nurten idaresindeki otomobil, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Çavuşlar mevkisinde Ahmet Osmanoğlu idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerin sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.