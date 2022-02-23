Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 21:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de trafik kazası: 2 ağır yaralı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hakan Nurten idaresindeki otomobil, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Çavuşlar mevkisinde Ahmet Osmanoğlu idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerin sürücüleri yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri, yaralıları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Düzce Trafik Kazası
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