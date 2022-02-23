Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 21:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da bir otomobilde 1080 şişe sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da polis ekipleri bir otomobilde 1080 şişe sahte içki ele geçirdi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları uygulama esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 1080 şişe sahte içki bulundu.
Sürücü M.E. gözaltına alındı.
Etiketler: Muğla Sahte İçki
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