Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları uygulama esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 1080 şişe sahte içki bulundu.

Sürücü M.E. gözaltına alındı.