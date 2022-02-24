Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 04:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dur ihtarına uymadı, üzerinden 5 tabanca çıktı
İzmir'de, "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin üzerinde 5 tabanca ele geçirildi.
Konak ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde, çarşı ve mahalle bekçileri bir şüpheliyi durdurarak işlem yapmak istedi.
Bekçilerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli kaçmaya başladı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Ekiplerin takibi sonucu kısa sürede yakalanan şüphelinin üzerinde, kurusıkıdan dönüştürülmüş 5 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: İzmir Bireysel Silahlanma
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