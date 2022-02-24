Konak ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde, çarşı ve mahalle bekçileri bir şüpheliyi durdurarak işlem yapmak istedi.

Bekçilerin "dur" ihtarına uymayan şüpheli kaçmaya başladı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Ekiplerin takibi sonucu kısa sürede yakalanan şüphelinin üzerinde, kurusıkıdan dönüştürülmüş 5 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.