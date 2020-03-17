Çin'de ortaya çıkmasının ardından Kovid-19'a karşı bir dizi önlemi hayata geçiren Türkiye, virüsün hızla yayıldığı bazı ülkelerden yolcu taşımacılığına yasak getirdi. Bu kapsamda, 3 Şubat'tan itibaren Çin ile 23 Şubat'tan itibaren İran ile 29 Şubat'tan itibaren de Irak, İtalya ve Güney Kore ile yapılan uçuşlar yasaklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Açıklamada daha önce uçuş yasağı getirilmiş 14 ülkeye ek olarak 6 ülkeye daha uçuşların durdurulduğunu belirtti. Böylece Türkiye’nin uçuş yasağı koyduğu ülke sayısı 20 ye çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uçuş yasaklarına başka ülkeleri de ekliyoruz. Yarın 08.00 itibarıyla İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri ile uçuşları yasaklıyoruz. Böylece uçuş yasağı uyguladığımız ülke sayısı 20'ye çıkmış oldu." dedi.

9 Avrupa ülkesine uçuşlar durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'ın katılımıyla 14 Mart’ta yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından 9 Avrupa ülkesiyle uçuşların durdurulması kararı alındı. Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuşlar, 15 Mart’tan 17 Nisan'a kadar durduruldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasını taşıyan ve tüm hudut kapılarının söz konusu 9 ülkeden gelen yolculara kapatıldığını içeren genelge, tüm valilik, emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlıkları, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve hudut mülki idare amirliklerine gönderildi.

Bu 9 Avrupa ülkesi vatandaşlarıyla son 14 gün içinde bu ülkelerde bulunan diğer 3. ülke vatandaşlarının Türkiye'ye alınmayacağı bildirilen genelgede, belirtilen ülkelerin vatandaşlarının Türkiye'den çıkışlarında herhangi bir kısıtlama olmayacağı kaydedildi. Genelgede, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının belirtilen ülkelere seyahatlerinin geçici olarak durdurulduğu, ismi geçen ülkelerle ilgili olarak, daha önceki Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya uygulamalarında olduğu gibi Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre muayene, kontrol, 14 günlük gözetim ve gerekli hallerde karantina işlemleri yapılacağı vurgulandı.

Türk Hava Yolları (THY) da 9 Avrupa ülkesine bileti olan yolcuların işlemlerini, THY'nin internet sitesi ve güncel mobil uygulamaları, satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acentelerden ücretsiz gerçekleştirilebileceğini duyurdu.

Deniz ulaşımı için de önlemler alındı

Deniz taşımacılığında alınan önlemler kapsamında da Türkiye limanlarına gelen gemilerin limana gelmeden 24 saat önce yapması gereken gemi geliş bildirim yükümlüğünü 48 saate çıkarıldı.

Türkiye'ye giriş yapacak Türk ve yabancı bayraklı gemilerin son 10 liman bilgileri alınarak, son 10 limanında Çin, İran, İtalya, Almanya, İsveç, Hollanda, Fransa, İspanya, Danimarka, Norveç, Belçika, Tayland, Japonya, Güney Kore, Hong Kong ve Singapur limanlarına uğrak yapması veya bu ülke vatandaşlarının son 14 gün içinde gemiye katılımlarının tespit edilmesi halinde, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak gerekli işlemler yürütülecek.

Kara ve demir yolu kısıtlamaları

Türkiye ile İran arasındaki tüm kara ve demir yolu geçişleri 23 Şubat 2020'de durdurulmuş ve İran üzerinden yapılan kara yolu taşımacılığı Gürcistan'a kaydırılmıştı.