Dünya
AA 16.01.2026 01:10

Venezuelalı muhalif lider Machado, Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a sundu

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, kendisine verilen Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a sunduğunu söyledi.

Venezuelalı muhalif lider Machado, Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a sundu

Venezuelalı muhalif lider Machado, Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Machado, ABD Başkanı ile yaptığı görüşmede, Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a sunduğunu dile getirdi ancak Trump'ın ödülü kabul edip etmediği konusunda herhangi bir yorum yapmadı.

ABD Başkanı Trump, daha önceki açıklamalarında, "Machado'nun Venezuela'da iktidarın başına geçecek kadar halk arasında saygınlığının ve gücünün olmadığı" savunmuş ve bu sebeple mevcut Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ve hükümeti ile çalışacaklarını belirtmişti.

WP: Trump'ın Venezuelalı muhalif lider Machado'ya mesafesinin nedeni Nobel Barış Ödülü
WP: Trump'ın Venezuelalı muhalif lider Machado'ya mesafesinin nedeni Nobel Barış Ödülü

Donald Trump Nobel
BM: Gazze'de 60 milyon tondan fazla moloz var ve bunları temizlemek 7 yıldan fazla sürer
