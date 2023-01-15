'Üç kağıtçılar' çetesi çökertildi: 12 gözaltı
Diyarbakır ve İstanbul'da dolandırıcılara yönelik turnusol operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. 3 milyon lira haksız kazanç sağlayan şüphelilerin kağıt fabrikası kurup siparişleri aldıktan sonra ortadan kayboldukları belirlendi.
Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı Turnusol operasyon kapsamında Diyarbakır ve İstanbul'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin kağıt fabrikası kurarak bir süre kağıt ve karton üretimi yaptığı belirlendi.
Üretim videoları, tanıtım görselleri ile müşterilere güven veren çete, 38 ayrı olayda 3 milyon lira haksız kazanç sağladı.
Dolandırıcılık sureti ile elde edilen paraların farklı kişilere ait hesaplara yatırıldığı tespit edildi.
Şüphelilerin para çekme makinelerinden hesaplardaki paraları çekme anları da dosyada yer aldı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda cep telefonları, bilgisayar harddiskleri, sim kartlar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
İstanbul'da yakalanan şüpheliler uçakla Diyarbakır'a sevk edildi. Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen 12 şüphelinin işlemleri devam ediyor.