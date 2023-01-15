Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar 08:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da bariyerlere çarpan otomobil metro raylarına girdi
[Fotograf: AA]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bariyerlere çarpıp, metro hattı raylarına giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sırameşeler Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda, Fatih Ş. idaresindeki otomobil, bariyerlere çarpıp telleri aşarak metro hattı güzergahındaki raylara girdi.
İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumu iyi.
Kaza nedeniyle metro seferleri kontrollü şekilde sağlandı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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