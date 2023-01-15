Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar 06:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de silahlı kavga
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahlı kavga çıktı. O esnada yoldan geçen bir kişi, bacağına kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.
İnönü Mahallesi Şehitler Caddesi'nde oto tamirhanesi sahibi olan A.D. ile B.A. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D. iş yerinden aldığı pompalı tüfekle B.A.'ya ateş açtı.
B.A. yara almazken yoldan geçen ve olayla ilgisi bulunmayan Y.Ö., bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Fatih Devlet Hastanesi'ne giden Y.Ö.'nün hayati tehlikesi bulunmuyor.
Şüpheli A.D. ile yanındaki F.Ş. gözaltına alındı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Kocaeli
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