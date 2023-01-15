Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar 04:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sancaktepe'de otomobil şarampole düştü: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
İstanbul Sancaktepe'de şarampole düşen otomobilde sıkışan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, Osmangazi Mahallesi Atayolu Caddesi'nde kontrolden çıkıp cadde kenarındaki yaklaşık 4 metrelik şarampole düştü.
Kazada, araçta sıkışan sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan 2 kişi hastaneye götürüldü.
Büyük hasar gören otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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