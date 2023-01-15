Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar 03:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Emirhan K. idaresindeki otomobil, Avarlar Kavşağı'nda Muharrem S. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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