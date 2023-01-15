Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar 02:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da otomobil ile pikap çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hasan A. idaresindeki otomobil, Kahta-Sincik kara yolunun 5'inci kilometresinde Süleyman D. yönetimindeki pikapla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile 1 yolcu yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Hasan A.'nın durumu ağır.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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