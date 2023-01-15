Olay, akşam saatlerinde Mansur Dede Mahallesindeki Çelebi Camisi'nde meydana geldi.

Akşam namazı için camiye gidenler, avluda terk edilmiş halde, kundak içinde bebek buldu. İhbar, üzerine camiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek, acil serviste yapılan ilk sağlık kontrolün ardından detaylı tetkik için yeni doğan yoğun bakım servisine alındı.

Doktorların 1 haftalık olduğunu değerlendirdiği bebeğin kundağında ise isminin 'Zeynep' olduğunu belirten not bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

"Şu an bir hayati tehlikesi yok"

Tedavisi devam eden Zeynep bebeğin doktoru Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Sevgi Vurucu, şunları söyledi:

''Bebeğin yaklaşık 1 haftalık veya 10 günlük olduğunu tahmin ediyoruz. Göbek bağı düşmüş, gözleri halen ödemli, şiş duruyor. Bebek geldiğinde genel durumu iyiydi. Muhtemelen beslenmiş, kan şekerine baktık, iyi durumdaydı. Çocuğumuzu yeni doğan servisimize yatırdık. Şu an bir hayati tehlikesi yok. Biz burada besledik, kanlarını aldık. Sadece biraz sarılık görünümü var. Onun için de tedavi başlattık. Henüz kan sonuçları çıkmadı ama bebeğimiz sağlıklı. Şimdilik tedavisi devam ediyor. Kan sonuçlarına göre de planlarımızı yapacağız."