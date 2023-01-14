Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 23:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyir halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi
Sivas'ın Suşehri ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken yanan araç kullanılamaz hale geldi.
İbrahim Kuruş, otomobiliyle D100 kara yolu Aşağı Sarıca Köyü yakınlarında seyir halindeyken aracın kaput kısmından duman çıktığını fark etti.
Yol kenarına park ettiği aracından inen Kuruş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen Suşehri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlerin tamamen sardığı aracı söndürdü.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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