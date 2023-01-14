Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 23:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kocaeli'de silahını temizleyen kişi kendini yaraladı
Kocaeli’de bir kişi, silahını temizlemek isterken tabancanın ateşlenmesiyle kendini yaraladı. Omzundan yaralandığı öğrenilen kişi hastanede tedavi altına alındı.
İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Övül Tezişler Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda, O.S. isimli kişi evde arkadaşıyla bir araya geldi.
O.S.’nin tabancasını temizlediği esnada silahın ateşlendiği ve kendi omzunu yaraladığı öğrenildi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Kocaeli
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