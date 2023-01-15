Şehsuvar Bey Mahallesi Çakmaktaşı Sokak'taki bir kafeteryada Y.L. ile kimliği öğrenilemeyen ortağı arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Y.L., ortağının tabancayla açtığı ateş sonucu vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Y.L.'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.