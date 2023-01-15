Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar 04:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih'te bir kişi tartıştığı ortağını öldürdü
[Fotograf: İHA]
İstanbul Fatih'te tartıştığı ortağı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Şehsuvar Bey Mahallesi Çakmaktaşı Sokak'taki bir kafeteryada Y.L. ile kimliği öğrenilemeyen ortağı arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Y.L., ortağının tabancayla açtığı ateş sonucu vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Y.L.'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Son Haberler
- 05:13
- 04:40
- 04:17
- 03:30
- 03:08
Sıradaki Haber
Sancaktepe'de otomobil şarampole düştü: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz