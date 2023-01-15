Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar 06:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 6.36'da 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 17,09 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 15, 2023
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Sivrice (Elazığ)
Tarih:2023-01-15
Saat:06:36:26 TSİ
Enlem:38.477 N
Boylam:39.141 E
Derinlik:17.09 km
Detay:https://t.co/MX7WuL76Na@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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