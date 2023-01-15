Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi’nde kimliği öğrenilemeyen bir kişi, park içinde yer alan telle çevrili bölgedeki 10 metrelik kuyuya düştü.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir itfaiye eri iple kuyuya inerek yaralının sağlık durumunu kontrol etti.

Ardından yaralı iple yukarı çekilerek kuyudan çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.