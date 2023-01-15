Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar 07:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eyüpsultan’da 10 metrelik kuyuya düşen kişi kurtarıldı
[Fotograf: İHA]
İstanbul Eyüpsultan’da 10 metrelik kuyuya düşerek yaralanan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi’nde kimliği öğrenilemeyen bir kişi, park içinde yer alan telle çevrili bölgedeki 10 metrelik kuyuya düştü.
İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir itfaiye eri iple kuyuya inerek yaralının sağlık durumunu kontrol etti.
Ardından yaralı iple yukarı çekilerek kuyudan çıkarıldı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 08:30
- 07:51
- 06:25
- 06:14
- 06:02
Sıradaki Haber
Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz