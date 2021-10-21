Tuzla'da, geçen salı etkili olan yağmurun ardından Demokrasi Caddesi köpükle kaplandı. Çevredeki vatandaşlar ve sürücülerde kısa süreli paniğe neden olan köpüğün kaynağı, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın talimatıyla başlayan çalışmalarla incelendi.

Olayla ilgili güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından Demokrasi Caddesi'nde ilerleyen bir kamyonetin arkasından yol boyunca bir sıvı döküldüğü belirlendi.

2 gün süren çalışmalarda 50 güvenlik kamerasını inceledi

Tuzla Belediyesi Zabıta ekipleri, bu durumu açıklığa kavuşturmak için, 2 gün süren çalışmalarda 50 güvenlik kamerasını inceledi. Yola dökülen ve köpüren sıvıdan örnek alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

İlk belirlemelere göre, sıvının oto yıkamada kullanılan konsantre deterjan olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

"Oto yıkamalarda kullanılan konsantre deterjan olduğu belli"

Caddeye deterjan döken aracı tespit eden Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli bir personel olayla ilgili şöyle konuştu:

"Yollarda kar yağmışçasına bir köpük şikayeti oldu. Ertesi gün biz, yol üzerindeki bütün güvenlik kameralarını, 45-50 adet kamerayı kontrol ettik. Bunun araçtan döküldüğünü tespit ettik. Görüntülerini de bulduk. Daha sonra bütün gitmiş olduğu güzergahların tamamını kontrol ettik. Aracın plaka ve tescil bilgilerine ulaştık. Gerekli cezai işlemi yaptık. Dökülen madde ile ilgili net bir bilgimiz yok ama oto yıkamalarda kullanılan konsantre deterjan olduğu belli. Aracın arkasından döküldükten sonra, yağmurun etkisi ve araçların geçişi sonrası ciddi bir köpüklenme olmuş."