Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 13:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Edirne’de 111,5 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde araçlar ve iş yerlerinde yapılan aramada 111,5 litre sahte içki, 50 gram uyuşturucu madde ve 10 gram Hint keneviri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde polis ekipleri, S.Y. ve Ö.T.’nin araçlarıyla K.K. ve Ö.K.’nin iş yerlerinde arama yaptı.
Aramalarda 111,5 litre sahte içki, 50 gram uyuşturucu madde, 10 gram Hint keneviri, 1 uyuşturucu düzeneği ve öğütücüsü ile 157 kutu makaron ele geçirildi.
S.Y., Ö.T., K.K. ve Ö.K. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Edirne Sahte İçki Uyuşturucu
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