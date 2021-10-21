Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu bağlantı yolu Avcılar Gişeleri, Mahmutbey istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aynı anda geçmeye çalışan taksi sürücüsü ile hafriyat kamyonunun sürücüsünün araçları gişede çarpışarak, sıkıştı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, gişe trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonu sıkıştığı yerden kurtardı. Kaza sonucu Kamyon ve takside de hasar meydana geldi.