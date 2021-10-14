Tuzla'da geçtiğimiz salı günü etkili olan yağmurun ardından Demokrasi Caddesi köpükle kaplandı.

Yoldan geçen araçların da etkisiyle köpüklerin etrafa yayılması sonucu cadde beyaza büründü. Otomobilleriyle köpüklü yoldan geçen sürücüler, cep telefonu kameralarıyla bu anları kayda aldı.

Köpükten numune alındı

Vatandaşların bazıları oluşan köpük nedeniyle endişeye kapıldı. Bir süre sonra Tuzla Belediyesi ekipleri bölgeye gelerek köpükleri temizledi. Daha sonra ekipler yolda oluşan maddenin ne olduğunu belirlemek için köpükten numune aldı.

"Maddenin ne olduğunu merak ediyoruz"

Caddede dükkanı bulunan Halil Can Develi, "Saat 15.00 civarında yolda yoğun bir köpüklenme yaşandı. Biz ilk başta sabun olduğundan şüphelenmiştik. Ama araçlar geçerken hiçbir kayma yaşanmadı. Birkaç saat sonra belediye tarafından çalışma yapılarak temizlendi. Açıkçası o maddenin ne olduğunu halk olarak merak ediyoruz" dedi.