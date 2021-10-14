Gün aydınlandıktan sonra evinden çıkıp Tuzla Sahili'ne gelen Şaban Köse, plastik şişeleri tek tek toplayarak poşetliyor. Bununla da kalmayan Köse, sahile atılan çöpleri kategorilere ayırıp geri dönüşüm kutularına atıyor.

Kapakları belediyeye teslim ediyor

Topladığı kapakları evinin bahçesinde biriktiren Köse, daha sonra bu kapakları ihtiyaç sahibi engelli ve yaşlılara tekerlekli sandalye alınması için Tuzla Belediyesine teslim ediyor.

Plastik şişe kapaklarını toplayan Köse'ye komşuları da yardım ediyor. Ayrıca Tuzla Sahili'nde Köse'nin kapak topladığını bilen vatandaşlar da topladıkları kapakları ona teslim ediyor.

Sağlık sorunu yaşamadığı sürece kapak toplamaya devam edeceğini belirten Köse, genellikle yaz dönemleri her sabah gün aydınlandıktan sonra Tuzla Sahili'ne yürüyüş yapmaya geldiğini söyledi.

"Her gün bir saatimi bu işe ayırıyorum"

İnsanların sahile bıraktığı çöpleri, temizlik görevlilerinin alması için belirli noktalara bıraktığını belirten Köse, "Çöplerin içindeki plastik şişe kapaklarını, yanımda getirdiğim poşete tek tek ayırarak koyuyorum. Her gün 1 saatten fazla zamanımı bu işe ayırıyorum" dedi.

"Hem spor yapıyorum hem de iyiliğe vesile oluyorum"

Köse, 5 yıldır herhangi bir karşılık beklemeden bu işi yaptığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Biriktirdiğim kapakları evimin bahçesine getirip oradaki damacanaların içinde biriktiriyorum. Her sabah buradayız. Hem spor yapıyorum hem de iyiliğe vesile oluyorum. Arkadaşlarım da bana sabahları eşlik ediyor. Sahilde beni gören insanlar da bana yardımcı oluyorlar. Topladıkları kapakları bana teslim ediyorlar. Biriktirdiğim kapakları ihtiyaç sahibi engelli ve yaşlı vatandaşlara tekerlekli sandalye alıp vermeleri için Tuzla Belediyesi yetkililerine teslim ediyorum. Bu yaz 50-60 bin arası plastik şişe kapağı topladım. Sağlığım elverdiği sürece bu işi yapmaya devam edeceğim. Başka insanlara da böyle bir iyiliğe katkı sunmalarını tavsiye ediyorum."

"Daha temiz yaşamak istiyorsak çevreyi kirletmememiz gerekiyor"

İnsanların sahilleri bulduğu gibi bırakması gerektiğini dile getiren Köse, "Her sabah sahilleri çöp atılmış şekilde görüyorum. Yediklerini bir poşete koyup bir kenara bıraksalar, onları da belediye görevlileri alabilir. İnsanların daha duyarlı olması, sahillerimizi kirletmemesi lazım, attıkları her çöpün çevreye zararı olduğunu, geri dönüşüm yararı olduğunu benimsemesi lazım. Dünya hepimizin dünyası. Dünyayı kirlettin mi evini de kirletmiş oluyorsun. Daha temiz yaşamak istiyorsak etrafı da kirletmememiz gerekiyor" sözlerini kullandı.

"Şaban Bey gibi insanlarla Tuzla'da olmaktan mutluluk duyuyorum"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da Şaban Köse'nin Tuzla'da geri dönüşüme büyük katkı sağlayan çevre dostu bir insan olduğunu anlattı.

Şaban Köse'nin yapmış olduğu iyiliği takdir ettiğini belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Kendisi topladığı kapakların ihtiyaç sahiplerine ulaşması noktasında çok güzel bir çalışma yapıyor. Her sabah Tuzla Sahili'ne geliyor ve plastik şişe kapaklarını toplayıp biriktiriyor. Biriktirdiği kapakları da belediyemize teslim ediyor. Biz de gelen talepler doğrultusunda temin ettiğimiz tekerlekli ve elektrikli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu tür çalışmaları yapan ve sadece kendi mutluluğu için değil, başkalarının mutluluğu için de çalışma yapan Şaban Bey gibi insanlarla Tuzla'da olmaktan mutluluk duyuyorum. İnanıyorum ki bu tip çalışmalar farklı insanlarda da farkındalık oluşturacak ve genele yayılmasını sağlayacaktır."