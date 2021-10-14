Doğal afetler ve olağan dışı durumlarda görev üstlenen UMKE, teknolojinin son imkanlarını da kullanıyor.

Özellikle turizm kenti Antalya'ya yaz aylarında gelen tatilcilerin doğa yürüyüşleri sırasında kanyon ve ormanlarda kaybolup, ihbarda bulunmaları üzerine UMKE arama çalışması başlatıyor.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri de 2017 yılından bu yana arama-kurtarma faaliyetlerini dron ile gerçekleştiriyor. Bu teknolojiyi bir adım daha öteye taşıyan Başkan Dr. Fatih Gülşen, 'termal kameralı dron' projesini Sağlık Bakanlığı'na sundu. 9 kilo ağırlığında, üzerinde termal kamera ile taşıma aparatı bulunan dron projesi, bakanlık tarafından kabul edilip maddi anlamda desteklendi.

UMKE ekiplerine büyük kolaylık sağladı

Yıl içerisinde 10'dan fazla kayıp ihbarında kullanılan termal kameralı dron, hava karardığında yapılan arama faaliyetlerinde UMKE ekiplerine büyük kolaylık sağladı.

Dron ve diğer UMKE ekiplerinin koordinesini sağlamak adına bir de mobil koordinasyon aracı yapıldı.

Minibüsün içerisine 3 farklı ekran yerleştirilip hem uydu interneti hem de jeneratör sistemi ile arama faaliyetleri bu noktadan yönlendirilebilir hale geldi. Ayrıca istendiği takdirde tek link paylaşılarak dron kamerasının görüntüsü internet olan her yerde izlenebiliyor.

Bu da ekiplerin koordinasyonu ve sahanın birim sorumluları ve bakanlık yetkililerinin olay yeriyle ilgili bilgi almak istediklerinde işi kolaylaştırıyor. Dron, üzerine bağlanan bir eklenti sayesinde kurtarılmayı bekleyenlere ilk tıbbi müdahale çantasını da taşıyabiliyor. İçerisinde acil durumlar için sargı, ilaç gibi tıbbi ürünler yerleştirilen çanta, pilotun kumanda üzerindeki tek tuşa basmasıyla indirilebiliyor.

"Saatlerce süren arama çalışmaları, artık 3-5 dakikada sonuçlandırılıyor"

Proje kapsamında birçok örnek çalışma yaptıklarını, işlerinin çok kısaldığını ve yaklaşık 1 yıldır termal kameralı dron ile 10'dan fazla kişiyi bulduklarını belirten Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Gülşen, teknolojiyi artık her alanda olduğu gibi sağlıkta da etkin bir şekilde kullanmaya başladıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın bu tür yeniliklere çok sıcak baktığını söyleyen Gülşen, "Ekip arkadaşlarımızla birlikte projeyi sunduğumuzda çok beğenildi. Hemen işlemler başladı ve kısa sürede gerekli malzemeler alındı. Şu anda Türkiye'deki UMKE ekipleri, içerisinde ilk ve tek termal kameralı dron ve mobil koordinasyon merkezi bizde. Bir örneği yok. Termal kameralı dron sayesinde önceleri saatlerce süren arama çalışmaları, artık 3-5 dakikada sonuçlandırılıyor" dedi.