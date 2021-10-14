Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 11:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trabzon'da zincirleme kaza: 5 kilometre araç kuyruğu oluştu
[Fotoğraf: DHA]
Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon kesiminde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yol üzerinde 5 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. 3 saatlik çalışmanın ardından yol trafiğe açıldı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Çömlekçi kesiminde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Trabzon'dan Rize yönüne giden otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önündeki araca çarptı.
Arkadaki araçların da çarpışmasıyla 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Araçlarda hasar oluştu, yaralanan olmadı.
Yol 3 saat sonra açıldı
Karadeniz Sahil Yolu'nda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. 3 saatlik çalışma sonucu araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası Trabzon
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