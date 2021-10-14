Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde diyaliz hastalarını taşıyan servis devrildi: 7 yaralı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Lüleburgaz Devlet Hastanesi diyaliz ünitesinde tedavi gören hastaları taşıyan E.T. idaresindeki minibüs, Kırıkköy mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada minibüste bulunan 7 diyaliz hastası yaralandı.
Yaralılar Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerindeki devlet hastanelerine kaldırıldı.
Sürücü E.T. ifadesine başvurulmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Lüleburgaz Sağlık Müdürü Önder Porsuk, olay yerine gelerek bilgi aldı.
Etiketler: Kırklareli Trafik Kazası
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