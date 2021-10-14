Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliğine bağlı koruma kontrol ekiplerinin çalışması sonucu, Erdemli ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin evinde avlanması ve beslenmesi yasak beyaz şahin olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri ile birlikte evde yapılan aramada bir beyaz şahin ayaklarından bağlanmış halde bulundu. Yabancı uyruklu kişiye 19 bin 154 lira ceza uygulandı.

"İdari yaptırım ve para cezası uyguladık"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, "Rutin yaptığımız koruma kontrol çalışması esnasında Dağlı Mahallesi Gönükara mevkisinde yabancı uyruklu vatandaşta beyaz şahin tespit ettik. Bunu giderek kendilerinden aldık. İdari yaptırım ve para cezası uyguladık" dedi.